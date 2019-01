​Wethouder Kathmann in gesprek met Marcan Vastgoed na klachten ondernemers

De Rotterdamse wethouder Kathmann van Economie heeft binnenkort een gesprek met Marcan Vastgoed. De pandeigenaar van zo’n 100 winkelpanden in het centrum van Rotterdam ligt overhoop met tientallen ondernemers vanwege het opzeggen van huurcontracten en fikse huurverhogingen.

Twee weken geleden deed horeca-ondernemer Fer Kok van Café Sunset aan de Botersloot zijn verhaal bij RTV Rijnmond . Zijn huurcontract werd opgezegd, net als bij andere kleine ondernemers die huren bij Marcan Vastgoed.



Kathmann kan niet veel tegen de vastgoedondernemer doen, omdat hij zich binnen de grenzen van de wet begeeft. “Als een contract afloopt en een nieuw contract wordt aangeboden met een huurverhoging van 200 procent is dat niet rechtvaardig, maar niet strafbaar”, zegt Kathmann.

Verschillende ondernemers die overhoop liggen met Marcan kwamen woensdag inspreken bij de raadscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. Daaronder ook Conny van der Velden van kapsalon Pino & Co. “Ik zit al sinds 1985 in de Pannenkoekstraat, nu is mijn huur opgezegd en moet ik er per 2021 uit. Dat is niet alleen voor mij een probleem, maar ook voor mijn negen werknemers.”

Van der Velden kreeg zeven jaar geleden al met een huurverhoging van 150 procent te maken, van Marcan. “Dit gebeurt in de hele wijk”, bevestigt een andere ondernemer. “Steeds worden huurcontracten opgezegd en de huur exorbitant verhoogd.”

Monopoly

Raadslid Tak van de PvdA wil van de wethouder weten wat ze hier tegen kan doen en of de gemeente kan helpen om de ondernemers hun eigen panden te laten opkopen. “Deze ondernemers zijn allemaal slachtoffer van dezelfde partij, die een monopolypositie heeft rond de Pannenkoekstraat. Deze ondernemers hebben een maatschappelijke rol en moeten worden geholpen”, zegt Tak.

Raadslid Van Groningen wil weten wat Rotterdam kan doen tegen de toenemende invloed van buitenlandse investeerders die panden strategisch opkopen en met grote winsten verkopen.

Wethouder Kathmann hoopt vastgoedondernemers via een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) meer betrekken bij een winkelgebied, zodat ze meer verantwoordelijkheid voelen voor het gebied. D66-raadslid Zeegers roept de wethouder op om te lobbyen bij het Rijk voor maatregelen tegen de invloed van buitenlandse investeerders.

Raadslid Tak kondigde aan in de volgende raadsvergadering met een motie te komen om de ondernemers te helpen. Ook Marcan was door de gemeenteraad uitgenodigd om te komen inspreken bij de commissievergadering, maar de vastgoedonderneming ging hier niet op in.