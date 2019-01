Genomineerden Sportvrijwilliger van het Jaar even in de spotlights

Ieder weekend staan talloze vrijwilligers klaar om bij de sportverenigingen aan de slag te gaan. De één is meer op de achtergrond actief, terwijl de ander wat meer op de voorgrond staat. Bij de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond 2018 staan drie sportvrijwilligers - of zij het nu willen of niet - in elk geval even in het middelpunt van de aandacht.

Johan Wensveen

Zo is Johan Wensveen al bijna zeven jaar vrijwilliger bij tennisvereniging Deuce Again in Rotterdam-Zuid. Maar als het aan hem had gelegen, dan had hij niet per se genomineerd hoeven worden.

"Het is voor alle vrijwilligers die bezig zijn. Dat mag even gezegd worden. Ik ben er trots op, maar andere vrijwilligers zouden ook in het zonnetje gezet kunnen worden", aldus de bescheiden Wensveen.

"Deuce Again is voor jong en oud. We zijn bezig met een nieuw pand bezig, om daar voorzieningen in te doen voor mindervaliden", zegt Wensveen over zijn tennisvereniging. "Ik kan er blij van worden als ik mindervaliden en chronische patiënten."

Arnold van Kleij

Ook Arnold van Kleij is genomineerd voor Sportvrijwilliger van het Jaar. Als voorzitter van Rotterdam Zuid Basketball regelt hij van alles en nog wat: van kantinewerk tot wedstrijden.

Als vader ging Van Kleij mee naar de wedstrijden van zijn zoon. Daar constateerde hij iets opvallends. "Het team won wel, maar kwam niet op de eerste plaats. Toen bleek dat de administratie niet klopte en dat formulieren niet werden ingevuld." Van Kleij ging hier vervolgens achteraan, waarna het team van zijn zoon eerste stond.

"We komen uit een wat moeilijke periode waarin één persoon alles moest regelen. Dat gaat dus niet", blikt Van Kleij terug. Zo moest er bij RZ Basketball een nieuw bestuur op poten worden gezet. "Dat gaat nu de vruchten afwerpen."

Eline Gorter

Bij Volley Zuid is Eline Gorter op allerlei fronten actief: bij de technische commissie, bardienst en jeugdafdeling van de vereniging uit Rotterdam-Zuid. Ook zij heeft een nominatie binnen als Sportvrijwilliger van het Jaar 2018.

Sinds dit seizoen geeft Gorter trainen aan de jongste leden van de volleybalclub. "Ik denk dat ik dit het allerleukste vind", vertelt Gorter. "Het is elke week een uitdaging om iets origineels te verzinnen."

Gorter geniet van het vrijwilligerswerk bij Volley Zuid: "Het brengt mij veel plezier en voldoening op. Ik vind het ontzettend leuk."