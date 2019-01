Gewapende supermarktoverval in Bureau Rijnmond

Politie en het Openbaar Ministerie vragen donderdag aandacht voor vier nieuwe zaken in Bureau Rijnmond, maar ook voor de resultaten uit een eerdere uitzending. Eén van de nieuwe zaken is een brute beroving van een 84-jarige dame uit Schiedam.

Deze dame had boodschappen gedaan bij een supermarkt op het Stationsplein en was onderweg naar huis. Onderaan de trappen van de Brandersbrug, op de Delflandseweg, werd zij omvergelopen door een man die haar tas roofde. Het resultaat? Een gebroken arm en jukbeen.

Overval Capelle aan den IJssel

Op het Maria Danneels Erf in Rotterdam is een supermarkt overvallen door een man met een bivakmuts en een vuurwapen. Een 17-jarige stagiaire kreeg de schrik van haar leven en alleen daarom al moet deze zaak worden opgelost!

Inbraak Krimpen

De dag voor pakjesavond, 4 december 2018, is ingebroken in een woning aan de Vijverlaan in Krimpen aan den IJssel. Er werd een kluis weggenomen door drie jongens die in de hal van de flat zijn gefilmd. Zij lijken op de beelden zeer verguld met hun actie! De vraag aan de kijker van Bureau Rijnmond is of iemand deze jongens herkent.

Dordtselaan

Tot slot nog een beroving, deze keer in Rotterdam. Een licht verstandelijk beperkte jongeman werd gedwongen geld te pinnen van zijn rekening.Bureau Rijnmond begint donderdagmiddag rond 17:20 uur en wordt tot vrijdag 17:00 uur elk half uur herhaald.