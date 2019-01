Rotterdam doet ongewenste reclamefolders in de ban

Rotterdam wil per 1 juli de ja/ja sticker invoeren, waarmee alleen mensen die expliciet toestemming geven nog ongeadresseerde reclamefolders ontvangen. Mensen die zo'n sticker niet op de brievenbus plakken krijgen geen reclamefolders meer in huis.

Rotterdam is na Amsterdam de tweede gemeente die deze ja/ja sticker in wil voeren, een half jaar na de invoering gaat er ook gehandhaafd worden. "Met deze maatregel kunnen we meer dan 3 miljoen kilo papierafval per jaar besparen", zegt wethouder Bonte van Duurzaamheid.

"Folders worden gedrukt op papier, vervoerd met vrachtwagens en belanden meestal ongelezen in de prullenbak. Dit vormt een onnodige extra belasting op het toch al kwetsbare milieu", redeneert Bonte.

Nee/nee sticker

Met het huidige systeem moeten bewoners door middel van een sticker op de bus aangeven indien ze geen prijs stellen op ongeadresseerd reclamedrukwerk. Niet iedereen weet hoe ze aan deze sticker moeten komen en het systeem werkt onvoldoende.

Het nieuwe systeem draait dit daarom om, schrijft het college. Huis-aan-huisbladen worden nog wel bezorgd in het nieuwe systeem.

Rechtszaak

Het besluit tot invoering van het ja/ja-systeem in Amsterdam is niet in strijd met de Europese wet- en regelgeving, zo besliste de rechter vorig jaar. Drie organisaties van verspreiders van het reclamedrukwerk zijn in hoger beroep gegaan, 28 maart 2019 volgt de uitspraak.