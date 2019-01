Deel dit artikel:













Student kakt politiebureau onder in Rotterdam Foto: politie

Een student heeft er een zooitje van gemaakt in Rotterdam-Centrum. De jongen viel in zwaar beschonken toestand bij de aangiftebalie van het politiebureau meerdere malen staand in slaap, hing kokhalzend over de balie en kakte daarna ook nog even de trappen van het bureau onder.

"Nét op tijd omgelopen en hem weggetrokken voordat twee tsunami's aan rode wijn en shoarma zich uitstortte", twitteren agenten. De student heeft twee bekeuringen gekregen en is uiteindelijk in de nacht van woensdag op donderdag door een vriend meegenomen naar huis.