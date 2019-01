Huurprijzen vrije sector licht omhoog

De huurprijzen in de vrije sector zijn opnieuw omhooggegaan en komen nu uit op bijna 16 euro per vierkante meter in Rotterdam, 4 procent meer dan een jaar eerder. Landelijk lijkt de prijsstijging wel af te zwakken.

Het is voor het eerst in drieënhalf jaar dat de gemiddelde prijsstijging onder de 5 procent uitkomt, meldt verhuurmakelaar Pararius.

Binnen Rotterdam zijn de huurprijsverschillen groot. Een woning huren in de vrije sector in Rotterdam-Centrum is veruit het duurst: daar betaalden nieuwe huurders 18,89 euro per vierkante meter per maand.

De gemiddelde huurprijs in Rotterdam-Centrum ligt ruim 7 euro hoger dan de prijzen in de goedkoopste wijk Prins Alexander. Daar betaalden nieuwe huurders het afgelopen kwartaal gemiddeld 11,87 euro per vierkante meter per maand voor een huurwoning in de vrije sector.

Ook in Rotterdam zijn kleine woningen relatief gezien het duurst. Bij vier van de vijf verhuurde woningen in Rotterdam gaat het om een appartement, en een appartement is per vierkante meter relatief duur. De helft van de appartementen wordt nog eens gemeubileerd verhuurd. Omdat de woning instapklaar wordt opgeleverd, is de verhuurprijs ook hoger.

In Amsterdam zijn de huurprijzen sinds jaar en dag het hoogst van Nederland. Het afgelopen kwartaal betaalden nieuwe huurders in de hoofdstad 22,98 euro per vierkante meter per maand voor een huurwoning in de vrije sector. Dat is een stijging van 3,2 procent.