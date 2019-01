Door een medisch noodgeval is er geen metroverkeer van en naar Schiedam. Reizigers moeten rekening houden met vertraging, laat de RET weten.

Op Schiedam is iemand op het spoor terecht gekomen. De stroom is van het net gehaald. Daardoor kan een arts de persoon onderzoeken. De persoon is overleden.

Door de situatie op Schiedam rijden de metro's vanuit Spijkenisse tot Troelstralaan. De metro's A en B vanuit Rotterdam-Oost en C vanuit de Terp stoppen op Marconiplein.