Schaatsen mogelijk volgende week al uit het vet

"We zijn vertrokken voor de koudste fase van het winterseizoen tot nu toe met in de komende tijd in de avond, nacht en ochtend lichte vorst." Dat zegt weerman Ed Aldus.

Donderdag stroomt de koude lucht vanuit het westen de regio Rijnmond binnen. Er zijn ook een aantal gure winterse buien met regen, hagel en er is zelfs kans op natte sneeuw. Bovendien kan het aan de kust met windkracht 7 hard gaan waaien.

Ed Aldus geeft ook een waarschuwing aan het verkeer vrijdagochtend. "Het gaat dan licht vriezen en er bestaat kans op gladheid door het bevriezen van natte weggedeelten."

In het weekend en daarna kan het tot min 5 graden gaan vriezen, die temperaturen worden dan bereikt in Molenlanden en Gorinchem. De kans dat er geschaatst kan worden op ondergelopen veldjes en slootjes is in het weekend en begin volgende week nog uitgesloten. Misschien dat er later volgende week op een ondergelopen weiland of een ondiep slootje voorzichtig geschaatst kan worden. De grootste kans hierop zien we dan voor het oosten van de regio. Schaatsen op grote plassen is voorlopig totaal niet aan de orde.