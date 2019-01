Doek gevallen voor SecurCash

Het doek is definitief gevallen voor geldtransporteur SecurCash Nederland en SecurCash Geldverwerking. Een doorstart voor beide ondernemingen is verkeken, aldus de curatoren donderdag.

SecurCash is de grootste geldtransporteur van Nederland. Het hoofdkantoor zit in Delft. In Rotterdam heeft het bedrijf een vestiging aan de Kiotoweg.

Het bedrijf had te maken met hevige concurrentie en lage marges. Daardoor lukte het niet om het hoofd boven water te houden. De geldproblemen ontstonden nadat eigenaar Diebold Nixdorf niet langer de verliezen van het bedrijf met een schuldfinanciering wilde dichten. Begin januari werd SecurCash Nederland, na een eerste afwijzing door de rechter, toch failliet verklaard. Enkele dagen later volgde het faillissement voor Geldverwerking.

De activiteiten van SecurCash worden nu afgebouwd en aan het eind van de maand definitief beëindigd. De curatoren adviseren klanten om contracten met andere geldvervoerders af te sluiten.

Bij SecurCash Nederland en SecurCash Geldverwerking werkten ongeveer 160 mensen. Voor de werknemers zal een banenmarkt worden georganiseerd, aldus curator Marc Udink.