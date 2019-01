​Wijbenga: boete meteen pinnen in Rotterdam

Vanaf volgende maand gaan buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in het centrum van Rotterdam de straat op met een mobiel pinautomaat. Daarmee kunnen boetes direct worden geïnd. Dat maakte wethouder Wijbenga van Handhaving en Buitenruimte donderdag bekend.

De boa’s in het centrum van Rotterdam doen mee met een pilot dat een jaar zal lopen en vanaf volgende maand in gaat. Hij hoopt hiermee meer te kunnen doen tegen vervuiling van de stad. “Als je vervuilt, kun je meteen de boete betalen.” Het direct betalen van een boete is vrijwillig.

De maatregel komt na vragen van raadslid Lansink (VVD). Het gaat dan om overtredingen zoals afval op straat gooien, wildplassen, het sissen naar vrouwen of fout parkeren.