Verspreiders reclamefolders: een derde heeft folders nodig voor boodschappen

Verspreiders van reclamedrukwerk zijn niet blij met de plannen van Rotterdam om per 1 juli de ja/ja sticker in te voeren. Volgens hen is de maatregel slecht voor de werkgelegenheid en heeft een derde van de Nederlanders de folders nodig voor de boodschappen.

Met de ja/ja sticker krijgen alleen mensen die expliciet toestemming geven nog ongeadresseerde reclamefolders in de brievenbus. "Met deze maatregel kunnen we meer dan 3 miljoen kilo papierafval per jaar besparen", zegt wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid.

'Folders zijn nodig'

"Reclamedrukwerk is zeker nog gewenst", zegt Eelco Lulofs. Hij spreekt namens alle verspreiders van reclamefolders. Verspreiders willen meewerken als mensen de reclamefolders niet willen ontvangen, maar volgens hen moet er juist extra energie worden gestoken in het huidige nee/nee systeem. "En we moeten mensen helpen het papier in de papierbak te gooien en niet bij restafval", zegt Lulofs.

"Vergeet niet dat Rotterdammers nog steeds heel graag die folders willen lezen. Meer dan 11 miljoen Nederlanders lezen wekelijks die folder. Driekwart neemt dat pakket aan de koffietafel door en een derde heeft die folder gewoon nog nodig om z'n boodschappenlijstje te maken, en om z'n leven leuk te maken met alle aanbiedingen die er wekelijks zijn", vertelt Lulofs.

Bezorgers

Lulofs wijst ook op het belang voor retailers en lokale winkels om te laten zien dat ze er zijn. "Deze wetswijziging zal impact hebben op de werkgelegenheid in alle bedrijven die folders maken en verspreiden, dus er zullen ook minder banen zijn voor bezorgers in Rotterdam."

Volgens Lulofs is online reclame niet de heilige graal die iedereen denkt. Mensen klikken dat weg. Hij ziet een averechts gevolg van de maatregel. "Er ontstaan nieuwe kranten, waardoor al die kleine weekbladen dikker worden. Er komen zelfs nieuwe weekbladen bij. De stapel papier die de stad ingaat neemt alleen maar toe. En daarbij mogen politieke partijen wel blijven flyeren", zegt hij.

Slecht voor milieu

Bonte noemt de huidige stapel reclamedrukwerk "een onnodige extra belasting op het toch al kwetsbare milieu."

Vorig jaar oordeelde de rechter dat dit zogenaamde opt-insysteem niet in strijd is met de Europese wet- en regelgeving. Opt-in betekent dat je expliciet toestemming moet geven iets te krijgen, in plaats van aangeven wanneer je iets níet wil ontvangen. In Amsterdam zijn verspreiders van reclamedrukwerk in hoger beroep gegaan. De uitspraak komt in maart.

"Wij zien het hoger beroep nog steeds met vertrouwen tegemoet", zegt Lulofs. "Rotterdam loopt vooruit op het besluit wat nog genomen moet worden." Bonte zegt de uitspraak af te wachten. Als die in het voordeel van de maatregel is, komt de ja/ja sticker er vanaf 1 januari 2020.

De verspreiders willen graag in gesprek met wethouder Bonte over hoe consumentengedrag kan worden aangepast zodat ze de folders bij het oud papier gooien.