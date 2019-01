Nieuwe fitnesstrend: spring je fit op een trampoline

Sterkere spieren, een verbeterde coördinatie en een kick voor de spijsvertering. Een workout 'trampofit' kan even goed voor de conditie zijn als een rondje hardlopen, beweren de instructeurs van deze nieuwe fitnesstrend.

Er komen steeds meer trampolineparken in Nederland, ook in de regio Rijnmond. Het zijn geen speelparken voor kinderfeestjes, maar grote hallen met rijen trampolines en attributen, waar free-runners en sportliefhebbers zich kunnen uitleven.

"Er wordt een hoop gelachen tijdens de workout, zeker in het begin. Dat is alleen maar fijn, want sport hoort leuk te zijn. Maar dat je dan ook nog goed bezig bent, dat is natuurlijk mooi meegenomen", vertelt Michiel Grootendorst, instructeur bij JumpXL in Rotterdam-IJsselmonde.