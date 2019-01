Deel dit artikel:













Rookschade door brand in Museum Vlaardingen Foto: Museum Vlaardingen Foto: Museum Vlaardingen

Het Museum Vlaardingen is voor nog onbekende tijd gesloten. In de kelder van het pand brak donderdagochtend brand uit. Wat de omvang van de schade voor de collectie is, is nog niet bekend. Tot nu toe is alleen rookschade geconstateerd.

De brand brak uit in een technische installatie van het museum, die in de kelder staat. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand goed onder controle. De vlammen zijn daardoor beperkt gebleven tot de kelder. In de rest van het pand stond veel rook. Om die naar buiten te laten, heeft de brandweer een paar ruiten ingeslagen. Het museum bekijkt wat de schade aan de collectie is.