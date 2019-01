Morning Breakfast Rave: je dag beginnen met een dansfeestje

Een sportief begin van de dag, wie wil dat nou niet? Dat kun je doen door een rondje hardlopen of met yoga, maar wat dacht je van een 'rave'? Een feest waarbij gedanst wordt op dancemuziek met een live dj.

"Elke dag is feest, want het leven is het waard om te vieren", staat op de uitnodiging. Deze week komen dagelijks zo'n dertig mensen in hun mooiste dansoutfit naar The Performance Bar in het centrum van Rotterdam. "Ik dacht, lekker vijf dagen achter elkaar feesten, ook een beetje om de winterdip te doorbreken", laat initiatiefneemster Suzanne Stavast weten.

"Andere dagen lig ik tot 13:00 uur in m'n bed. Nu kan ik gewoon de hele dag door. Dat is top", zegt een bezweette bezoeker.

Het is het klassieke raven in een groezelige betonnen hal, maar dan zonder alcohol en om 08:30 uur 's ochtends. Waterflesjes mogen mee, er wordt niet gepraat, alleen gedanst.

Het is volgens Suzanne 's ochtends wel even doorbijten om je bed uit te komen. "Ik had er vanochtend ook wel moeite mee, maar de energie die hier is, is echt geweldig. Ik word er hartstikke blij van".