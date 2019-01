Noorderslag cancelt debat Aboutaleb met rappers

Burgemeester Aboutaleb gaat vrijdag op festival Eurosonic Noorderslag toch niet in gesprek met rappers over vuurwapengeweld. De organisatie heeft de afspraak geannuleerd, omdat het niet gelukt is een goed programma op te zetten.

“Gezien de korte termijn is het niet gelukt een discussie op te zetten die recht doet aan de problemen en de kwaliteit die we bij andere panels bieden”, zegt een woordvoerder van Noorderslag.

De Rotterdamse burgemeester maakte zich vorige week in zijn nieuwjaarstoespraak zorgen over de toename van vuurwapengeweld. Hij noemde de 16-jarige Humeyra en de 32-jarige rapper Feis, die werden in de afgelopen maand doodgeschoten. Aboutaleb gaf aan in gesprek te willen met rappers over het verheerlijken van vuurwapengeweld in rapmuziek. Daarop nodigde Noorderslag hem uit om dat debat op het festival in Groningen te voeren. Aboutaleb zegde maandag toe.

“Ik vind het verrassend dat deze afspraak nu wordt geannuleerd”, zegt Aboutaleb. “Ik heb ruim op tijd aangegeven te komen, spijtig dat het niet doorgaat.” Overigens geeft Aboutaleb aan wel op korte termijn in gesprek te gaan met Rotterdamse rappers. “Ik heb al toezeggingen gehad, halverwege februari verwacht ik met de rappers om tafel te gaan.”