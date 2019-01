Drukte op snelwegen en affakkelen: groot onderhoud bij Shell

Duizenden medewerkers gaan de komende twee maanden op het terrein van Shell Pernis groot onderhoud doen. Daarbij worden diverse fabrieken volledig stilgelegd en dat kan overlast tot gevolg hebben.

Volgens Shell kan het stilleggen van de fabrieken uit veiligheidsoverwegingen gepaard gaan met fakkelen. Dat geeft een snerpend lawaai en vlammen van tientallen meters hoog. Shell verwacht vooral begin februari en midden en eind maart te zullen fakkelen.

Meerdere fabrieken op het terrein worden van binnen en buiten geïnspecteerd en schoongemaakt. Drieduizend mensen voeren het onderhoud vanaf 25 januari uit. Shell Pernis waarschuwt daarom voor extra verkeersdrukte op de A4 en de A15, de snelwegen van en naar de raffinaderij.

Esso

Een paar maanden geleden was er groot onderhoud bij Esso in de Botlek. Dat leidde bijna elke dag tot files op de A15 bij de Botlektunnel. Ook werd het busvervoer door de files ontregeld. Leerlingen in Spijkenisse misten daardoor tal van lessen.