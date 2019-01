Rijnmond Staat Stil bij 'stadiongek' Erwin Pakasi

Erwin Pakasi in het stadion van de Dallas Cowboys in Texas

Witte rook voor Feyenoord City. Of groen licht, zoals sommige mensen zeggen. Maar weer anderen zien het liefst alsnog rood licht: fanatieke supporters die per se in de Kuip willen blijven.

De discussie over Feyenoord City zal nog wel even voortwoekeren, ook al is er eigenlijk geen weg terug, zegt Erwin Pakasi(52). Hij is consultant voor OMA, het Rotterdamse architectenbureau dat bezig is met het ontwerp voor het nieuwe stadion. "Renoveren is echt kansloos."

Pakasi is Feyenoordsupporter en stadionliefhebber. Zeg maar gerust: stadiongek. Hij zwerft over de aardbol om arena's te bekijken en tips te geven voor de nieuwe Kuip. "Het wordt echt fantastisch."

Zijn favoriete stadion? "Qua sfeer dat van Borussia Dortmund. Als stadion misschien niet top, maar de supporters zijn geweldig. Vergelijk dat met Old Trafford: een mooi stadion met historie, maar de sfeer is matig. Dat komt omdat de supporters daar verwend zijn. Anders dan in Dortmund én Rotterdam."

Magisch

Het is de belangrijkste boodschap van Pakasi: supporters maken de sfeer, meer dan het stadion. Maar waarom dan toch niet renoveren? 'Don' Leo Beenhakker wees er nog op: 'zijn' Santiago Bernabeu (Real Madrid) en Anfield (Liverpool) zijn ook steeds opgeknapt en uitgebreid, zodat die magische sfeer blijft.

Erwin Pakasi: "Dat is echt een andere situatie. Het Santiago Bernabeu is gebouwd op een zware, betonnen constructie. Daar zet je makkelijk een ring bij. De Kuip is een oud stadion, fragiel. Het is een lichte constructie waar je niet op kan bouwen. Wel ernaast, maar dat is weer duurder."

Hij kan de Feyenoordsupporters geruststellen: de nieuwe Kuip wordt zeker geen betonnen bak á la de Amsterdam Arena. Het wordt een stadion dat zich laat vergelijken met de Allianz Arena in München. "Met een curve en het publiek dicht op het veld. Je ziet geen beton, alleen maar mensen."

Business Suits

De business suits worden nog minder zichtbaar dan in de huidige Kuip en komen waarschijnlijk op de tweede ring. En, belangrijk voor de sfeer, parterre blijft parterre. "Het moet ook betaalbaar blijven, anders krijg je een heel ander soort publiek. Dat zie je in Engeland, waar de prijs van seizoenkaarten veel hoger is."

Pakasi realiseert zich dat de supporters even moeten wennen. "Dat is bijvoorbeeld bij Atletico Madrid gebeurt, waar het nieuwe stadion op een hele andere plek in de stad kwam. Maar de harde kern heeft het omarmd. Dat is belangrijk. Het contact met de supporters is bij Feyenoord niet geweldig. Dat verdient niet de prijs voor de beste communicatie. Supporters hebben echt wel zinnige dingen te vertellen."

De Barendrechter verwijst graag naar de jaren dertig. Feyenoord speelde aan de Kromme Zandweg en er waren plannen voor een nieuw, groot stadion: de Kuip. Daar was destijds net zozeer verzet tegen. Wat moest de club met zo'n megalomaan project?

"Een van de oprichters van Feyenoord heeft zelfs zijn lidmaatschap opgezegd. Hij dacht dat de Kuip de ondergang werd van de club. Nu zijn we 80 jaar verder en hoor je dezelfde angst. Dat nieuwe stadion zal zijn weg vinden in de tijd en zal een hele goede investering zijn voor Feyenoord en Rotterdam. Daar twijfel ik geen seconde aan."