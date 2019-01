Deel dit artikel:













Excelsior met Oude Kotte en Damen tegen Vitesse Adrie Poldervaart

Excelsior heeft in de winterstop goed nagedacht over hoe de grote hoeveelheid tegendoelpunten in de tweede seizoenshelft te voorkomen. Trainer Adrie Poldervaart grijpt in en vervangt Hervé Matthys voor Thomas Oude Kotte. ''Thomas klopte voor de winterstop al aan de deur'', zegt Poldervaart in aanloop naar Vitesse-Excelsior.

De Belgische verdediger, die in de eerste seizoenshelft zeventien wedstrijden speelde, wordt nu dus gepasseerd. ''Het was niet stabiel genoeg. Matthys begon goed, en dat ging daarna wat minder. Dat hebben we met hem besproken. Thomas moest in het begin wennen en werd steeds beter. Dan vinden wij dat de tijd rijp dat hij mag beginnen.'' Keeper Alessandro Damen, die vlak voor de winterstop al twee wedstrijden de geblesseerde Sonny Stevens verving, behoudt zijn plek onder de lat. Luigi Bruins verliet de training voortijdig, maar hij kan gewoon meespelen. De Arnhemmers staan momenteel vijfde in de eredivisie. In Rotterdam werd het eerder dit seizoen 2-0 voor de Kralingers. Vitesse - Excelsior begint vrijdagavond om 20:00 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond. Bekijk hier het volledige gesprek met trainer Adrie Poldervaart en ook het interview met verdediger Jeffry Fortes.