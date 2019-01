Verhaar mag weg bij Sparta, nog geen basisplaats Abels

Nieuwkomer Dirk Abels zal morgen nog niet starten bij Sparta in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. "Hij is hier net twee dagen. Dat komt te vroeg", licht trainer Henk Fraser toe. Op de training van donderdag ontbrak Thomas Verhaar. De aanvaller oriënteert zich op een nieuwe club.

Verhaar kwam in de zomer van 2014 van de amateurs van VOC naar het Kasteel. De 30-jarige Rotterdammer had een belangrijk aandeel in de promotie naar de eredivisie. Onder Henk Fraser kwam Verhaar weinig aan spelen toe. "Het liefst heb ik bij hem Sparta. Ook voor ons als technische staf, want het is echt een wereldgozer. Maar ik snap dat hij wil spelen en verder kijkt. Net als jongens als Spierings en Alhaft hoeft hij niet weg, maar hij is vrij om zich te oriënteren", spreekt Fraser. Ook als Verhaar mocht vertrekken, mag ook Alhaft eventueel nog naar een andere club.

Drenthe wil blijven

Sparta hervatte de tweede seizoenshelft met een 3-3 gelijkspel bij Cambuur. De Friezen scoorden uit drie hoekschoppen. Fraser: "Een deel verwijt ons nog wel eens dat onze wedstrijden niet creatief genoeg zijn, maar dit was in ieder geval genoeg spektakel. En van een probleem met dode spelsituaties is geen sprake. We kregen in de eerste seizoenshelft zeventien doelpunten tegen, waarvan drie uit een hoekschop en één uit een vrije trap.""Hier heeft de trainer ook op gehamerd deze week", reageert Royston Drenthe, die zijn rentree maakt na een schorsing. De Rotterdammer was twee weken op vakantie naar Suriname en gebrand om de competitie te hervatten. "Je moet na een vakantie altijd even schakelen, maar ik ben er klaar voor. Terwijl de jongens naar Cambuur gingen, deed ik zondag nog een conditietraining. Ik voel mij goed. Of ik bij ga tekenen bij Sparta? Binnenkort volgt een gesprek met de club, maar als het aan mij ligt wel."

Abels voor titel

Zowel Fraser als Drenthe is lovend over aanwinst Dirk Abels. De 21-jarige verdediger tekende gisteren een 2,5-jarig contract bij Sparta. "Ik hoefde niet per se weg bij PSV", licht Abels toe. "Maar dit is gewoon een hele mooie club. Ik wil meestrijden om de titel. In de eerste divisie zal ik voornamelijk als centrale verdediger spelen. Mochten we promoveren, ziet de club in mij meer een rechtsback."