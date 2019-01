Calderwood per direct weg bij FC Dordrecht

Scott Calderwood maakt niet langer deel uit van de technische staf van FC Dordrecht. De assistent-trainer, die voor de winterstop kort de honneurs waarnam na het ontslag van Gérard de Nooijer, kan zich niet langer vinden in zijn rol naast de nieuwe hoofdtrainer Claudio Braga.

Het bestuur van FC Dordrecht betreurt de beëindiging van de samenwerking, maar zegt dat alles in goed onderling overleg is gegaan. De breuk is des te meer opvallend, omdat Calderwood over anderhalf seizoen de hoofdtrainer zou worden bij de Schapenkoppen.

FC Dordrecht zal geen nieuwe assistent-trainer aantrekken voor dit seizoen. Eerder deze week kondigde keeperstrainer Rody Hoegee zijn vertrek aan, nadat een opmerking van Braga hem in het verkeerde keelgat schoot.

Hekkensluiter FC Dordrecht speelt vrijdagavond om 20:00 uur tegen Jong AZ, dat slechts twee punten boven Dordrecht staat in de Keuken Kampioen Divisie.