Ruim 6 duizend minder WW-uitkeringen in de regio

De werkeloosheid in de Drechtsteden, Gorinchem en regio Rijnmond is vorig jaar gedaald. Ook het aantal WW-uitkeringen is met één vijfde afgenomen naar 27,5 duizend eind december, meldt het UWV.

Vooral in pedagogische beroepen vonden mensen weer werk. Ook in de technische en bedrijfseconomische sectoren ging het goed. Het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de hele beroepsbevolking is in Drechtsteden 2,6 procent lager dan het gemiddelde in Nederland en in Gorinchem 2 procent lager. De beroepsbevolking bestaat uit alle werkenden als werkelozen in de leeftijd tussen de 15 en 67. Het UWV helpt samen met Leerwerkloket werkzoekenden een overstap te maken naar een ander beroep, als de gevraagde vaardigheden wel ongeveer hetzelfde zijn. Werkzoekende receptionisten kunnen bijvoorbeeld ook aan de slag als medewerker bij een klantenservice. Landelijk zijn er 329 duizend werklozen.