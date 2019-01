Verhaar van Sparta naar Ajax Cape Town

Thomas Verhaar vertrekt per direct bij Sparta. De aanvaller verkast naar Ajax Cape Town, waar hij een contract voor een halfjaar gaat tekenen. Verhaar heeft een optie voor nog een jaar bij de club uit Zuid-Afrika. Alleen de medische keuring staat hem nog in de weg.

Verhaar komt bij Ajax Cape Town Andries Ulderink als hoofdtrainer tegen. Ook Hans Vonk is bij de club werkzaam als technisch manager. Verhaar vliegt zaterdag naar Zuid-Afrika.

De buitenspeler vertrekt na 4,5 jaar bij Sparta, waar hij 124 wedstrijden in actie kwam. Namens de Kasteelclub scoorde Verhaar 37 doelpunten. Dit seizoen kwam hij nauwelijks in de plannen van trainer Henk Fraser voor. Verhaar had maar vier basisplaatsen in de eerste divisie.