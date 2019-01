Wandelen door het Dordrecht van 1619

Wie door de historische binnenstad van Dordrecht wandelt kan voortaan op zijn mobiele telefoon ook precies zien hoe het er daar 400 jaar geleden uitzag. Daarvoor zet je een gratis app op je telefoon, die Synode 5D heet. Die is ontwikkeld door de Stichting Verborgen Stad,

5D staat voor vijf-dimensionaal. Op het scherm van de app kun je op panden klikken, om informatie te krijgen over wie daar vier eeuwen geleden woonden, werkten of wat zich daar heeft afgespeeld. "Een soort digitale encyclopedie in zakformaat", zegt Theo Pronk.

De historicus heeft met zijn team van Verborgen Stad jarenlang geplozen in allerlei archieven. "Met wat we allemaal vonden kun je een behoorlijk goed beeld krijgen hoe de Dordtse binnenstad er uitzag toen in 1618 en 1619 de Synode gehouden werd."

Opvallend

De 5D-wandeling voert langs zes straten, die gedetailleerd in beeld gebracht zijn. "In 2020, als Dordt 800 jaar bestaat, willen we de héle binnenstad op deze manier in kaart en beeld gebracht hebben", zegt Pronk. Opvallend is dat veel straten nog lijken op die van destijds."Dat is het leuke van zo'n oude binnenstad. De stratenpatronen zijn nooit gewijzigd, wel zijn panden of soms alleen gevels veranderd. Maar als je even meeloopt naar de Doelstraat herken je vrijwel niets meer terug."

Feest der herkenning

Op de plek van de Cloveniersdoelen, waar de Synode gehouden werd, staat nu de Dordtse rechtbank en een woonblok. "Dit was een beetje vies achterafstraatje, zoals je op de app kunt zien. Maar hier boven stond ook een torentje met uitzicht over de hele binnenstad."

In de Grotekerksbuurt is de app juist een feest der herkenning, weet Pronk: "Daar aan het eind woonde de vader van de beroemde Gebroeders De Witt en hier, op wat nu het Stadhuisplein is, stonden in 1619 nog drie panden."

Rotterdam

Wie niet kan of wil gaan lopen met de app op z'n telefoon, kan de wandeling ook maken van achter een computer. Daarvoor kun je hier terecht. De website en de app zijn vanaf vandaag voor iedereen gratis toegankelijk.

Stichting De Verborgen Stad beperkt zijn activiteiten niet tot Dordrecht, onthult Pronk: "We zijn al in gesprek om ook een app te maken van het Rotterdam van vóór het bombardement. Hoe mooi zou dat zijn? Ik denk dat er met 5D nog heel wat gaat gebeuren."