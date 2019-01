Deel dit artikel:













Inbrekers doen dansje na stelen kluis Inbraak_Krimpen_01 Inbraak_Krimpen_03 Inbraak_Krimpen_05 Inbraak_Krimpen_02

Inbrekers, die ogenschijnlijk hun buit in de lift vieren met een rondedansje. Dat is te zien op de beelden, die zijn opgenomen op 4 december 2018, nadat de drie hebben ingebroken in een appartement aan de Vijverlaan in Krimpen aan den IJssel.

Bekijk de video: De inbrekers komen om ongeveer tien voor twaalf ’s morgens, de centrale hal van het flatgebouw binnen, met een sleutel. Vervolgens lopen ze de trappen op naar de tiende verdieping. Als de bewoonster ruim een kwartier later thuiskomt, ziet ze dat haar slaapkamer rommelig is en de kluis is verdwenen. Vermoedelijk vervoert het trio de kluis in een gele Jumbo shopper. Daarmee lopen ze namelijk het flatgebouw uit. Een minuut later lopen ze nog een keer langs de ingang. Dit alles staat op beeld. Wie weet wie het zijn?