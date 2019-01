Vrouw na beroving in ziekenhuis

Een 84-jarige vrouw die op zaterdag 5 januari, op weg naar huis, wordt overvallen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat komt doordat ze tijdens een beroving, omver is geduwd. Ze loopt door de val, een gebroken jukbeen en arm op.

Bekijk de video:

Nadat ze boodschappen heeft gedaan bij de Spar op het Schiedamse Stationsplein, loopt de vrouw naar huis via de Delflandseweg. Daar slaat de overvaller toe. Hij vlucht na zijn laffe daad richting de Brandersbrug en de Coop. Het is een blanke slanke man met rossig krullen haar en een opvallend lichte huidskleur. Volgens getuigen is hij “lenig als een kat”. Hij had een rode sporttas bij zich en droeg een grijs vest met capuchon met daarover een zwart vest.