Pistool gericht op hoofd, cassière houdt hoofd koel

Het zal je maar gebeuren, een overvaller, die een doorgeladen pistool op je richt! Het overkwam een 17-jarige caissière van de MCD supermarkt aan het Maria Daneelserf in Capelle-Schollevaar, op 9 juni vorig jaar.

Rond 16:30 uur is de caissière bezig met een klant als zij vanuit een ooghoek ziet als een man met een bivakmuts op aan komt lopen. Hij heeft een vuurwapen bij zich en richt dat op haar terwijl hij roept: "Doe de la open, ik wil geld!"

De caissière is bezig met een klant, waardoor het technisch onmogelijk is om de kassalade te openen. Ze vertelt dat de overvaller, maar hij wordt zo boos dat hij het pistool doorlaadt, het op haar hoofd richt en opnieuw geld eist.



Als het meisje hem nogmaals vertelt waarom dat niet kan, loopt de overvaller gefrustreerd en zonder buit de supermarkt uit, richting Filomeentje Erf.

De overvaller is tussen de 1.80 en 1.85 meter lang en niet ouder dan 20 jaar. Volgens getuigen is hij zongebruind of lichtgetint. Hij sprak accentloos Nederlands en had een plastic Aldi-tasje bij zich.