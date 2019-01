Deel dit artikel:













Jongen tweemaal beroofd door dezelfde dader Beroving_Dordtselaan_04 Beroving_Dordtselaan_02 Beroving_Dordtselaan_03

Boodschappen doen in de buurt is voor een verstandelijk gehandicapte jongen (20) sinds eind vorig jaar een hele opgave, want hij is sindsdien bang om over straat te lopen.

Bekijk de video: Op 11 september wordt hij op weg van een Poolse winkel aan de Dordtselaan naar huis, overvallen, door een man, die een mes op zijn keel zet en geld eist. Dat heeft de jongen niet bij zich, waarna hij wordt gedwongen te pinnen bij een ABN AMRO-automaat, ook aan de Dordtselaan. Als de automaat niet werkt, dwingt de man hem bij een ING automaat bij winkelcentrum Zuidplein geld op te nemen. Als het slachtoffer het kleine bedrag dat op z’n rekening staat aan de man heeft gegeven, wil hij dat de jongen nog een stukje meeloopt naar de Dordtselaan en eist dat hij daar wacht. Dan ziet de jongen kans om te vluchten. Op 3 november 2018 wordt de jongen met dezelfde dader geconfronteerd. Ze herkennen elkaar en dit keer bedreigt de berover de jongen niet, omdat het slachtoffer direct geld geeft. Om te voorkomen dat de zeer geschrokken jongen opnieuw de man tegenkomt, wil de politie hem snel oppakken.