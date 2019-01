Zes zaken uit regio Rijnmond op coldcasekalender 2019

Een nieuw jaar betekent voor de politie ook een nieuwe coldcasekalender. Sinds 2017 maakt de politie ieder jaar een kalender waarop zij 52 onopgeloste zaken uitlichten, iedere week één. De kalender hangt in gevangenissen en bij de reclassering. De (ex-)gedetineerden die daar rondlopen, hebben vaak informatie over de gepleegde strafbare feiten uit de kalender.

In de derde editie van de kalender vraagt de politie aandacht voor zes zaken uit de regio Rijnmond. Het zijn de verhalen van de zwangere Soraida Maxwell, de levenslustige vader Piet Baams, de doodgeschoten Geert de Raeymaker, Johan van den Bosch, die misschien slachtoffer werd van "de oorlog in Overschie", Alaaddin Olcer, die dood in het water in Schiedam is gevonden en de dood van Helio Stewart.

Verkeerde vrienden

Het weekend voor maandag 31 januari 1994 hoorde de familie van Soraida niets van haar. Op die maandag gaan ze kijken bij haar huis in Hoogvliet, maar zien niets bijzonders.

Vlakbij de Belgische grens gebeurt die dag wel iets bijzonders. Daar wordt de handtas van Soraida gevonden in een zwaar beschadigde auto. Haar eigen auto wordt drie weken later aangetroffen in Rotterdam.

Sinds 31 januari is van de 36-jarige vrouw niets meer vernomen. Soraida's buurvrouw zei dat de vrouw zwanger was toen ze verdween. Volgens een familielid had ze verkeerde vrienden. Ze zijn bang dat ze te veel wist en daarom uit de weg is geruimd.

Niet thuis

Piet Baams was al 85 jaar, maar volgens zijn familie ontzettend levenslustig en behulpzaam. Zij bezochten hun (groot-)vader vaak. Op eerste kerstdag 1996 merkten de kinderen dat Piet niet thuis was.

Ongeveer zes weken later vindt de politie zijn lichaam in het water Boven Merwede in de gemeente Gorinchem. Om zijn nek zit een leren riem of koord.

Schietpartij

​In een huis in Rotterdam worden in de nacht van 29 op 30 maart 2003 schoten gelost. Eén man overlijdt, een ander raakt gewond. De overleden man is de 36-jarige Geert de Raeymaker. Hij is getroffen door meerdere kogels.

De man die gewond raakte, is een vriend van Geert en eigenaar van het huis waar de schietpartij plaatsvond. De vriend is als verdachte aangehouden, maar na een paar dagen weer vrijgelaten door een tekort aan bewijs.

Familiebezoek

De 26-jarige Johan van den Bosch was op visite geweest bij zijn familie, toen hij door Rotterdam naar huis reed. Rond 01:00 wordt van dichtbij op hem geschoten met een groot kaliber vuurwapen.

De gewonde Johan kan nog wegrijden. De politie vermoedt dat hij richting het ziekenhuis reed. Dit heeft hij nooit gehaald. Ongeveer tien minuten later wordt zijn auto, met het lichaam van Johan erin, in een sloot aan de Overschiese Kleiweg gevonden.

De politie houdt de optie open dat Johan het slachtoffer is geworden van hoogoplopende ruzies tussen twee families in Overschie in de jaren negentig. In de volksmond ook wel "de oorlog in Overschie" genoemd. Drie personen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de moord, maar werden weer vrijgelaten door een tekort aan bewijs.

Lichaam te water

Rond het middaguur op maandag 8 september 2003 wordt in het water van de Buitenhaven in Schiedam een lichaam gevonden. Het is verpakt en verzwaard. Later blijkt dit de 45-jarige Alaaddin Olcer te zijn.

De man was twee keer als vermist opgegeven. Hij kwam duidelijk door een misdrijf om het leven, maar een dader is nooit gepakt.

Vriend

Helio Stewart zet op 6 december 1993 een vriend af in Schiedam. De vriend loopt verder. Niet veel later hoort hij schoten, die lijken te vallen op de plek waar Helio net nog stond.

De vriend heeft gelijk. Kort daarna blijkt dat Helio is neergeschoten. De vriend ziet een man in een auto stappen en zonder verlichting wegrijden. Wie deze man is en of hij inderdaad de schutter is, is 25 jaar later nog steeds onbekend.

Zo'n kalender die zaken weer onder de aandacht brengt, levert voor de opsporingsambtenaren veel op. In 2018 kwamen landelijk ruim 300 tips binnen, waarvan er 40 bruikbaar waren. Door deze bruikbare tips zijn dertien zaken heropend of onderzoekt een coldcaseteam de mogelijkheden om dat te doen.

Over alle zaken uit de regio Rotterdam die in 2018 op de kalender stonden, kwamen tips binnen. Sommige concreter dan andere. Hierdoor zijn ook in de regio een aantal zaken heropend. De politie hoopt nabestaanden hiermee na al die jaren alsnog duidelijkheid te geven.