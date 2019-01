Deel dit artikel:













Moordenaar Pluijmert op 18 februari voor rechter Paul Pluijmert (r.) in actie tijdens een wedstrijd van DFC

De 36-jarige man, die in de nacht van 3 op 4 november de Dordtse voetballer Paul Pluijmert na een avondje stappen dood stak, moet op 18 februari voorkomen bij de rechtbank in Breda. Het gaat om een zogeheten pro forma zaak. Inhoudelijke behandeling volgt later. Kort na zijn daad werd de man ingerekend. De politie noemde de 23-jarige voetballer van DFC meteen al "een willekeurig slachtoffer". Dat bleek uit ooggetuigenverklaringen en beelden van bewakingscamera's. Toch is het onderzoek nog steeds niet afgerond.

Politie en justitie willen graag weten wat zich afspeelde in de minuten vóór de fatale steekpartij. Daarvoor werden twee getuigenoproepen gedaan op televisie. Eerst op 19 november bij Omroep Brabant en afgelopen dinsdagavond in het landelijk programma Opsporing Verzocht. Wit taxibusje Beide oproepen hebben (nog) geen succes gehad. "Er hebben zich deze week wel weer twee mensen gemeld, die ons verder willen helpen, maar we hebben nog steeds geen contact gehad met de mensen, die we graag nog zouden willen spreken", zegt een woordvoerder van het OM. Beide oproepen hebben (nog) geen succes gehad. "Er hebben zich deze week wel weer twee mensen gemeld, die ons verder willen helpen, maar we hebben nog steeds geen contact gehad met de mensen, die we graag nog zouden willen spreken", zegt een woordvoerder van het OM. Concreet zoekt de politie naar de bestuurder van een wit taxibusje, die kort voor het incident waarschijnlijk even met de dader sprak. Ook wordt gezocht naar twee mannen, die even daarvoor achterna leken te worden gezeten werden door de dader. Loempiakraam Op de beelden, die op TV getoond werden, is te zien hoe die mannen vanaf de Hoge Brug de Nieuwe Prinsenkade oprennen en opgaan in de menigte bij een loempiakraam, waar de dader hen uit het oog lijkt te zijn verloren. Hij slaat dan op het zebrapad een andere voorbijganger. Op de beelden, die op TV getoond werden, is te zien hoe die mannen vanaf de Hoge Brug de Nieuwe Prinsenkade oprennen en opgaan in de menigte bij een loempiakraam, waar de dader hen uit het oog lijkt te zijn verloren. Hij slaat dan op het zebrapad een andere voorbijganger. De jonge man die die klap kreeg is ook een Dordtenaar. Met hem heeft de politie wél gesproken. De voetballer en zijn vrienden hadden dat incident gezien en vroegen op de Adriaan van Bergenstraat waarom hij die jongen sloeg. De dader stak daarop meteen op Pluijmert in. Completer beeld Om een completer beeld te krijgen van wat er aan de steekpartij allemaal vooraf ging hopen politie en Openbaar Ministerie nog altijd met de genoemde getuigen in contact te komen: "Al houden we er ook rekening mee dat zij niet misschien niet willen".

