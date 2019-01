Help de tuinvogel de winter door

Vooral in de winter kunnen vogels extra voedsel gebruiken. Tuinvogelconsulent Henk Starink uit Bergschenhoek weet welk voer vogels nodig hebben.

Mussen, vinken, pimpel- en koolmezen snoepen volop van het vogelvoer in de tuin van Chris Natuurlijk in Rotterdam-Zuid. "Het lijkt hier wel een eetcafé voor vogels.", zegt Henk Starink. Hij is Tuinvogelconsulent bij Vogelbescherming.

In de natuur zou eigenlijk voldoende voedsel aanwezig moeten zijn voor vogels. "Maar vaak zijn de tuinen zo ingericht, dat er voor vogels niets meer te vinden is."



Calorierijk

Lente

In de winter hebben vogels het zwaar. "In een koude nacht kan een vogel wel tot 10 procent van zijn gewicht verliezen, dus dat moet er weer allemaal aan gegeten worden." Calorierijk voedsel als nootjes of vet zijn in de winter goed, als het maar vers en schoon is en speciaal voor vogels bestemd. "Mensen hangen graag vetbolletjes op en dat is goed. Maar knip het netje eraf, want vogels kunnen er in verstrikt raken."Ook in de lente mag je vogels bijvoeren. Maar het is beter om dan over te schakelen op ander voer, zoals vogelzaad met insecten erin.