Cash, drugs en wapens gevonden bij vader en zoon

Een vader en zoon uit Hoogvliet zitten vast voor grootschalige drugshandel en witwassen. Ze werden maandag opgepakt. Donderdag is besloten om ze nog twee weken langer vast te houden.

De grote politieactie begon maandag in alle vroegte. Rond 05:00 uur werd een 48-jarige man in zijn woning in Hoogvliet aangehouden. In het huis lagen een vuurwapen, drugs en bijna 40.000 euro.

Zijn 23-jarige zoon is de eigenaar van een autoverhuurbedrijf in Berkel en Rodenrijs waar volgens de politie zelden activiteiten werden gezien. De man heeft vermoedelijk een aanzienlijk wagenpark, terwijl uit financieel onderzoek blijkt dat de man geen inkomsten heeft die dat bezit kunnen verklaren.

Naast de woning van de verdachten in Hoogvliet viel de politie ook binnen in andere panden. Op het terrein in Berkel en Rodenrijs werden 100.000 illegale sigaretten gevonden en in zeecontainers in Zevenhuizen grondstoffen voor drugs. Ook werden diverse auto's en dure horloges in beslag genomen.