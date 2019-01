Winkel voor Rotterdamse producten GROOS gaat dicht: 'onze missie is geslaagd'

Ze begonnen bijna zes jaar geleden in het Rotterdamse Schieblock. Een winkel voor nieuwe producten van Rotterdamse makers. Anderhalf jaar geleden verhuisden ze naar het industriegebouw. Nu gaat GROOS dicht. "De missie is geslaagd, onze taak zit erop", zeggen oprichters Tjeerd Hendriks en Joost Prins.

"Het was nooit onze ambitie om ondernemers met een eigen winkel te worden. We wilden laten zien wat voor mooi producten uit Rotterdam komen. Daar waren we zes jaar geleden uniek in, nu moeten we concluderen dat het overal staat", zegt Tjeerd.

Als voorbeeld noemt hij de biertjes van de Kaapse Brouwers, die nu ook in supermarkten in de regio staan. Dat is voor Rotterdammers iets om trots op te zijn.

Aanstormende talenten

Creatievelingen uit Rotterdam die zelf kleding, voedsel, kunst of andere waren maakten, konden dat in de winkel van GROOS leggen. "Wij zijn altijd een platform geweest voor uitsluitend Rotterdamse producten. Voor aanstormende talenten en gevestigde namen", zegt Joost. "Die zie je nu bij de Bijenkorf en noem ze allemaal maar op liggen. Alles wat uit Rotterdam komt is hip. Daar hebben wij hopelijk een bijdrage aan geleverd. Onze taak zit erop."

De mannen hebben het druk zat met andere projecten in de stad. "Voor de leveranciers, de creatieve makers in Rotterdam, zijn er inmiddels genoeg plekken waar je makkelijk terecht kunt. Dat is echt anders dan zes jaar geleden", vertelt Tjeerd. "Zes jaar geleden was Rotterdam nog niet de hippe stad die het de afgelopen jaren is. Het had het wel, alleen voor het grote publiek was het nog niet bekend."

Bol van creativiteit

Volgens Joost gingen mensen destijds in de crisis maar dingen maken van ellende. Wij voelden aan dat de stad bolde van de creativiteit. Als je het negatief bekijkt kun je zeggen: we zijn ten onder gegaan aan ons eigen succes. Wij zien het anders. Missie volbracht.

"De naam GROOS kan even in de mottenballen", lacht Tjeerd. "Misschien is het over een paar jaar weer nodig. We zijn inmiddels betrokken bij hele andere grote projecten, zoals het industriegebouw, bij Jarmusch en bij Wes." Dat zijn twee Rotterdamse café's, geïnspireerd op de bekende filmregisseurs Jim Jarmusch en Wes Anderson.

De mannen hoeven niet stil te zitten, en dat zijn ze ook helemaal niet van plan. "We hebben het ontzettend druk, ook mede dankzij GROOS", vertelt Joost. "We zijn met een winkeltje in het Schieblock begonnen, vervolgens zijn we een heel gebouw aan het ontwikkelen hier in het Hoogkwartier. Nu bemoeien we ons ook met de ontwikkeling van een heel gebied."