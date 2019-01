Basisscholen op Zuid strijden om prijs van vijftigduizend euro

Het zijn spannende dagen voor de leerlingen van basisschool De Wissel en de Agnesschool in Rotterdam-Zuid. Beide scholen hebben een plan ontworpen voor een duurzaam schoolplein. Vrijdag beslist een vakjury wie het beste plan heeft en 50.000 euro wint om het ontwerp te realiseren.

"Voor onze kinderen is opgroeien in het groen niet vanzelfsprekend", vertelt Assya el Khetabi. Ze is directeur van basisschool De Wissel. "Door ons plan te realiseren kunnen we het groen naar de kinderen brengen. Het is echt heel spannend."

Doolhof

De afgelopen tijd hebben de kinderen intensief meegedacht over het plan voor een duurzaam schoolplein. Daarbij zijn extra groen en de afvoer van water belangrijke peilers. Maar op welk onderdeel zijn ze het meest trots? "Het plan voor de moestuin vind ik het leukst", vertelt de 11-jarige Herry van De Wissel.

De andere school die is genomineerd voor de prijs is de Agnesschool. Ook daar zijn ze enthousiast. "We willen dit speelrek van het plein verwijderen", vertelt adjunct-directeur Martine van Rijen. "In plaats daarvan willen we een doolhof van bamboe aanleggen."

Leerling Abderrahim heeft ook over de plannen meegedacht. "Je kan hier eigenlijk bijna niets", vertelt hij. "We willen hier veel meer obstakels om met elkaar te spelen in plaats van beton."

Stichting

De organisatie van de wedstrijd is in handen van de stichting Rondom GWW. De stichting wil leerlingen van de basisschool laten meedenken over de verduurzaming van hun omgeving. Op die manier hoop Rondom GWW de kinderen enthousiast te maken voor een baan in de Grond-, weg en waterbouw.

"De jury let vrijdag op drie criteria", vertelt Floor van den Bergh van de organisatie. "We kijken naar hoe groen de plan voor het schoolplein is, wat er wordt gedaan met regenwater en of er samenwerkingen worden gezocht met de buurt."

77 scholen

"Als we niet winnen zijn we natuurlijk wel teleurgesteld", besluit El Khetabi. "Maar aan de andere kant horen teleurstellingen ook bij het leven. Onze leerlingen hebben in ieder geval veel geleerd van het proces. Dat is ook al winst."

De stichting Rondom GWW heeft in totaal 77 scholen aangeschreven om mee te doen. De winnaar van de wedstrijd wordt morgen gekozen tijdens een beurs in Ahoy Rotterdam. Beide scholen zullen aanwezig zijn.