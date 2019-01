Deel dit artikel:













Voormalig postkantoor puilt uit met cadeautjes voor kinderen in arme gezinnen Het voormalig postkantoor in Rotterdam met alle cadeautjes van Stichting Jarige Job

De inzamelingsactie voor Stichting Jarige job lijkt een groot succes. In de afgelopen maand werden maar liefst achtduizend cadeautjes bezorgd of afgegeven bij het voormalig postkantoor in Rotterdam-Centrum. "Het is een imposante hoeveelheid", lacht initiatiefnemer Huib Lloyd.

Stichting Jarige Job levert verjaardagsboxen aan arme gezinnen. "Daardoor kunnen kinderen die in armoede opgroeien, toch een leuke verjaardag vieren", legt Lloyd uit. De afgelopen maand werd de grote hal van het voormalig postkantoor gebruikt om de cadeautjes te verzamelen. En dat was maar goed ook. "De afgelopen maand hebben we achtduizend verjaardagsboxen samengesteld. Dat was een record." Lloyd noemt het hartverwarmend dat er zoveel spullen zijn gebracht. "Er zat echt van alles bij: barbies, playmobile, lego. Maar ook tekeningen of brieven van ouders, die vertellen dat ze vroeger zelf niet zoveel geld hadden en dat het nu een stuk beter gaat. Dat is heel mooi." Sorteren De verzamelde cadeaus zijn de afgelopen weken gesorteerd op leeftijd en geslacht. Want in elke verjaardagsbox gaat een groot, een middelgroot en een klein cadeautje. De verzamelde cadeaus zijn de afgelopen weken gesorteerd op leeftijd en geslacht. Want in elke verjaardagsbox gaat een groot, een middelgroot en een klein cadeautje. Binnenkort kunnen mensen daar ook op een speciale manier bij helpen. Op Valentijnsdag (14 februari) houdt Stichting Jarige Job de actie 'Daten met je hart'. Mensen kunnen dan pakketten inpakken en daten tegelijk. vieren.