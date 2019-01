Oeuvreprijs voor oud-burgemeester van Dordrecht

Oud-burgemeester Arno Brok van Dordrecht heeft donderdag de speciale oeuvreprijs 'Tien jaar beste bestuurder' gekregen, van het vakblad Binnenlands Bestuur. Hij krijgt de prijs omdat hij de afgelopen tien jaar het vaakst en het hoogst in deze ranglijst is geëindigd.

Brok werd twee jaar geleden Commissaris van de Koning in Friesland. Daarvoor was hij zeven jaar lang burgervader in Dordrecht.

Brok werd het vaakst voorgedragen, maar won de titel nog nooit. Wel kreeg hij als burgemeester van Dordrecht in 2012 de burgemeestersprijs van de minister van Binnenlandse Zaken. Elk jaar worden tien politici genomineerd voor de titel 'beste bestuurder van Nederland'. Via Binnenlands Bestuur, het vakblad voor ambtenaren, kan er dan op hen gestemd worden.

Brok vindt dat de oeuvreprijs misschien een beetje vroeg valt. "Ik ben pas 50. Eigenlijk behoor je zo'n prijs niet op mijn leeftijd te ontvangen", zegt hij tegen Binnenlands Bestuur.