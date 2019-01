'Uitzetting journaliste mogelijk om relatie met Syrische terreurverdachte'

Journalist Ans Boersma, die jarenlang in Rotterdam op school heeft gezeten, denkt dat een vroegere relatie met een Syriër de reden is geweest voor haar uitzetting uit Turkije. De Syriër werd in oktober opgepakt, omdat hij banden zou hebben met terreurorganisatie Jabhat al-Nusra.

Meerdere media zeggen dat de Syriër de man is die in september 2017 door Syrische vluchtelingen werd herkend in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Ruim een jaar later werd hij opgepakt op verdenking van terreurdaden. Hij ontkent.

De relatie met Boersma duurde tot de zomer van 2015, zegt ze met de hoofdredactie van Het Financieele Dagblad in een verklaring.

Donderdag werd Boersma op een vliegtuig naar Nederland gezet. Ze was een dag eerder opgepakt toen ze zich bij de immigratiedienst meldde om haar verblijfsvergunning te verlengen.

De Turkse overheid zegt recent informatie gekregen van de Nederlandse politie over Boersma. Het O.M. heeft dit bevestigd, maar benadrukt dat Boersma zelf niet verdacht wordt van een 'misdrijf met een terroristisch oogmerk'. De informatie werd gegeven in het kader van een onderzoek naar terrorisme tegen andere verdachten.

Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit hoe de procedure rond de uitzetting van Boersma is gegaan. Het departement was niet op de hoogte van de actie van het Openbaar Ministerie. En dat is volgens een woordvoerder normaal. De Nederlandse consul heeft Ans Boersma wel begeleid toen haar uitzetting dreigde.