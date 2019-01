Deel dit artikel:













Kamervragen over staat van bruggen en viaducten Merwedebrug

De Tweede Kamer wil weten wat de staat is van de bruggen en viaducten in ons land. D66 en de ChristenUnie hebben vragen gesteld, na uitspraken van twee hoogleraren over de Merwedebrug bij Gorinchem.

De twee wetenschappers baseren zich op een rapport van anderhalf jaar oud. Daarin werd gesteld dat de 'veilige restlevensduur' van de Merwedebrug nog maar zes dagen was toen de brug volledig gesloten werd voor het zware vrachtverkeer en later ook voor personenauto's. Bij het televisieprogramma EenVandaag zegt hoogleraar Veiligheidskunde Ben Ale (TU Delft) dat 'de brug was afgeschreven en het een wonder is dat deze er nog staat'. Hij is van mening dat de brug op instorten staat. Waarom de hoogleraren de uitspraken nu doen op basis van het oude rapport is niet duidelijk. Rijkswaterstaat laat in een reactie weten dat de bruggen in de gaten worden gehouden met een monitoringsysteem. "maar desondanks kunnen zich nog steeds incidenten voordoen."