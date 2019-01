ARCHIEF RIJNMOND 13 jan 2019 - Zwaan & struisvogel

Afgelopen week heb ik iets gevoeld dat ik geloof ik niet eerder in mijn leven had gevoeld. Ik heb iets aangeraakt dat ik vermoedelijk nooit eerder had aangeraakt.

De nek van een zwaan.

En de aanraking daarmee zette een stroom aan associaties bij me in beweging.

Met mijn vrouw liep ik de hond uit te laten langs de Bergsingel in Rotterdam-Noord, en langs die singel zagen wij een buurtbewoonster een praatje maken met twee zwanen, althans zo leek het. Ik snapte niet meteen waar ze mee bezig was.

Bij nadere beschouwing probeerde ze een van die zwanen weg te dirigeren uit een benaderde situatie.

Op meerdere plekken zijn aan de boorden van de Bergsingel waterplanten geplaatst, en om die nieuwe aanwas een kans te geven, is óm die waterplanten heen, ín het water, grofmazig groen gaas opgehangen, aan staken. En nou was een van de zwanen uit de singel tussen de oever en dat gaas verzeild geraakt. Dat beest snapte niet dat het gewoon op de oever moest stappen en even óm moest waggelen. Het zwom maar heen en weer, op zoek naar een niet-bestaande grote opening in het gaas, om naar zijn of haar partner aan de andere kant van dat gaas te komen.

Heeft u het beeld?

Na wat pogingen van mij om die zwaan de richting op te krijgen waar de buurtbewoonster dan toch een opening had geforceerd, raakte het beest een tikkie in paniek en probeerde het om zich dwars dóór het gaas heen te werken. Wat in zoverre lukte dat die zwaan zijn of haar kop door het gaas kreeg en niet meer terug kon.

Tijd om in te grijpen.

Ik pakte de nek van de zwaan beet, trok dat beest uit het gaas, en op de kant. En toen vond het uiteindelijk z’n weg.

Eind goed, al goed.

Maar wel een vreemde gewaarwording. Zo’n grote vogel even bij z’n nek pakken. Dat is niet iets wat ik dagelijks doe.

Mijn vrouw vroeg er ook naar, naderhand. Of dat beest tegenstribbelde. Nee, dus. Het ging eigenlijk heel makkelijk.

Ik kon me opeens heel goed voorstellen hoe zoiets routine wordt voor mensen die actief zijn in een vogelopvang.

Je pakt zo’n beest op zo’n plek beet en hij heeft je maar te volgen.



En toen voelde ik in mijn hoofd een hele geschiedenis resoneren.

De geschiedenis van mijn opa van moeders kant.

Mijn moeder is opgegroeid in een pleeggezin in de Achterhoek, het Haagse gezin waar ze in werd geboren kon zich verheugen in een, laten we zeggen, meer dan gemiddelde aandacht van het bevoegde gezag. Haar biologische vader heeft heel wat tijd doorgebracht achter de tralies. Vooral voor stropen, maar ook wel voor inbraken, als ik het goed heb.

En uit zijn opgeschreven levensverhaal ken ik een vrij indringende anekdote uit de oorlogsjaren. Uit de hongerwinter. Toen de bevolking in het westen van Nederland echt leed onder de schaarste aan voedsel. Menige kat schijnt dat met zijn leven te hebben moeten bekopen.

Mijn opa had in die dagen evenwel iets groters op het oog.

Het verhaal wil dat hij ergens in een soort dierentuinachtig park in Den Haag een struisvogel had zien lopen.

Een beest met een hoop vlees.

Zijn plan: ’s nachts over het hek klimmen, dat beest stilletjes de nek omdraaien, en met buit en al naar huis.

Hij klom inderdaad over het hek, en kreeg de struisvogel te pakken. Maar wat een sterk beest was dat, zeg. Dat beest verzette zich of zijn leven ervan afhing. Wat ook zo was.

En mijn opa kon naar eigen zeggen blíjven draaien aan die nek. Er kwam geen end aan. De geest geven, ho maar.

Het werd zowaar nog een strijd op leven en dood.

Uiteindelijk heeft mijn opa gewonnen.

Voor eventjes dan, want inmiddels is hij net zo dood als die hele struisvogel.

Na die onwennige zwanenactie van mij van de week vroeg ik me af hoeveel er van mijn opa in mij zit.

Genetisch komt een kwart van mij van hem, zou ik denken.

Maar als ik denk aan zijn struisvogelverhaal voelt het als veel minder.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. De echte man die vist - Spoor

OEVERVERBINDINGEN

3. De Zwabberende Zwaan - De Flamingo’s

4. Stormvloedkering - Remko Vrijdag

5. Botlekblues - Albert Gerlofsma

OUDEJAARSHOW

6. De stad der steden - Simon Stokvis & Het Groot Niet Te Vermijden

7. De hoeren van Katendrecht - Trio Naar de haaien & GNTV

8. Wat voor weer zou het zijn aan de Maas - Martin Bakker & GNTV

9. De ouwehoer - Trio Naar de Haaien & GNTV

10. Dat kan alleen in Rotterdam - The Kik

FABELTJESKRANT

11. Lach-gas voor Stoffel - De Fabeltjeskrant

AANKONDIGINGEN

12. Americanas – Metropole Orchestra Big Band