HET OPKAMERTJE 13 januari 2019

‘Erik wil een meisje zijn’

LBGT

1. Erik wil een meisje zijn - Kiki Schippers

2. Vader & zoon - Jan Rot

3. Het bruidspaar - Jules de Corte

4. Homo sapiens - Robert Long

5. For every man there is a woman - Rita Hovink & Casey & the Pressure Group

CORNELIS VREESWIJK

6. Teddybeer - Maarten van Roozendaal

7. Bakker de baksteen - Cornelis Vreeswijk

8. Veronica - Laurens Joensen

9. Marjolein - Maarten van Roozendaal

VREESWIJK & BRASIL

10. Quem te viu - Fernando Lameirinhas

11. Deirdres samba - Cornelis Vreeswijk

12. Vaggvisa - Jack Vreeswijk

13. Quem te viu - Chico Buarque

14. A jangada voltou so - Dorival Caymmi