Maaltijdbezorger op boevenpad raakt baan kwijt 20190117_maasenrotte

Een maaltijdbezorger in Rotterdam die dacht een extraatje mee te kunnen nemen, heeft een pijnlijke les geleerd. Hij is zijn baan kwijt en ging de politiecel in.

De maaltijdbezorger moest een bestelling afleveren in de wijk Blijdorp. Daar stond op dat moment net de bus van een storingsmonteur. De monteur was onderweg naar buiten en legde drie thermostaten op de brievenbus in het portiek toen hij een telefoontje kreeg. Juist op dat moment kwam de bezorger een maaltijd afgeven. "Hij bezorgt de maaltijd, loopt langs de drie doosjes, kijkt er uitvoerig naar, maar laat alles liggen... om enkele minuten later toch terug te komen en, enigszins onherkenbaar, toch twee Nest-thermostaten mee te nemen", schrijft de politie op Facebook. De consumentenprijs van een de thermostaat is 240 euro. De monteur zag vanuit zijn auto dat de bezorger er met zijn spullen vandoor ging. Hij vroeg aan zijn buurman, waar hij zijn eten had besteld. Onderweg sprak de monteur agenten van de zeehavenpolitie aan. Samen gingen ze naar de cafetaria waar de maaltijdbezorger zou werken. "Na enkele minuten wachten kwam de ogenschijnlijk nietsvermoedende maaltijdbezorger aangereden. In de buddyseat van zijn scooter lagen de twee Nest-thermostaten, dus het werd wat moeilijk om zichzelf hier uit te praten, ondanks zijn poging", schrijft de politie. De baas van de bezorger was niet blij met de actie van zijn medewerker en heeft hem de laan uitgestuurd. De jongen zelf mocht een nacht in de cel doorbrengen en moet later nog een taakstraf uitvoeren.