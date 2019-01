Getuigen kofferbakmoord willen zich terugtrekken

Twee getuigen die een belastende verklaring hebben afgelegd in de Oostvoornse kofferbakmoord willen zich terugtrekken. Ze zijn boos dat het verhaal van een derde getuige is toegevoegd aan het dossier.

“We willen niet geassocieerd worden met deze man. Hij heeft aantoonbaar een verhaal verzonnen”, zegt Dave S.

De kofferbakmoord draait om de dood van Caroline van Toledo(35) uit Oostvoorne in 2005. Justitie ziet Leon van M. als de dader. Hij zou de apothekersassistente thuis hebben overvallen en hebben gedood. Ze werd in de kofferbak van haar auto gedaan. De uitgebrande auto werd bij het Kruininger Gors teruggevonden.

Het bewijs tegen Leon van M. bestaat uit een DNA-match en de verklaring van de twee getuigen. Dave S. zegt dat Leon van M. de moord tegen hem heeft opgebiecht. Sinds vorige week is er een derde verklaring bijgekomen: die van Rutger de Jager.

Liegen

Hij zou in 2016 van Leon van M. details over de moord hebben gehoord. Getuige Dave S. zegt dat De Jager liegt. “Ik heb wat aan zijn vader verteld en die heeft het weer doorgegeven aan Rutger. Hij heeft niets uit eigen wetenschap.”

Bovendien zou De Jager er zaken bij hebben verzonnen, zegt Dave S. “Dat de vader van Leon bij de moord betrokken is en de benzine heeft geleverd, kan helemaal niet. Die zat destijds in Oostenrijk.”

S. zegt dat hij er niet op uit is om Leon van M. te helpen. “Ik heb meerdere conflicten met hem gehad. Maar ik vind dat de rechtsgang wel eerlijk moet verlopen. Ik heb ook geen belang in deze zaak. Een beloning zou ik niet eens hoeven, die mag gelijk naar de dierenbescherming.”

In die rechtszaak zouden hij en de andere, vrouwelijke getuige namens wie hij spreekt, nu geen rol van betekenis meer willen spelen.

Het interview op RTV Rijnmond met Rutger de Jager afgelopen week triggerde Dave S. om het Rotterdamse cold case-team te bellen. “We hebben gezegd het onbegrijpelijk te vinden dat het verhaal van deze man is toegevoegd. Wij hebben er daarom helemaal geen vertrouwen meer in.”

Zwijgen

Formeel kunnen getuigen zich niet terugtrekken. Als de rechter het wil, dan zijn getuigen verplicht te verschijnen. Anders dan een verdachte mogen zij ook niet zwijgen in de rechtszaal. Dave S.: “Ik zou zomaar eens geheugenverlies kunnen hebben.”

Rutger de Jager zegt dat hij niet warm of koud wordt van de beschuldigingen van de andere getuigen. “Ik heb eerlijk verteld wat ik van Leon heb gehoord. De verklaring die die andere twee hebben afgelegd, kunnen ze ook helemaal niet intrekken.”

Duidelijk is wel, dat de onderlinge onenigheid de moordzaak niet eenvoudiger heeft gemaakt. Justitie in Rotterdam wil vooralsnog niet op de verwikkelingen reageren, omdat de zaak nog onder de rechter is. Advocaat Pieter Hoogendam van Leon van M. zegt de mededeling van Dave S. en de andere getuige voor kennisgeving aan te nemen.

“Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle drie de getuigen op zitting verschijnen. Dat zullen we wel zien hoe het zich verder ontwikkelt.”

De Oostvoornse kofferbakmoord wordt vanaf 2 april op de rechtbank in Rotterdam inhoudelijk behandeld.