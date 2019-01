A4 dicht na kettingbotsing richting Rotterdam

Bij een ongeluk op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam zijn donderdagavond meerdere gewonden gevallen. De snelweg werd afgesloten richting Rotterdam.

In de tunnelbak bij Schipluiden botsten meerdere voertuigen op elkaar. Volgens de ANWB ging het om zes auto's, een vrachtwagen en een kleine vrachtwagen.

De traumahelikopter is ingezet. Volgens mensen ter plaatse zouden er zeker drie gewonden zijn. Hoe ze er aan toe zijn is niet bekend.

De snelweg is waarschijnlijk afgesloten tot middernacht, is de verwachting van Rijkswaterstaat. Verkeer kan omrijden via de A13.