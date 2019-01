Rijnmondse touringcarbedrijven zoeken naar instromers

Vijftien Rijnmondse touringcarbedrijven zoeken nieuwe touringcarchauffeurs. Via een instroomprogramma worden werkzoekenden opgeleid met baangarantie. De 48-jarige Rotterdammer Marcel van der Wagt greep deze kans met beide handen aan.

De voormalig taxi-chauffeur brak zijn enkel na een fietsongeluk. Hij revalideerde maar werd nergens meer aangenomen.

"Als je gaat solliciteren is dat altijd wel een dingetje", vertelt Marcel. "Je bent 48 jaar oud en hebt net een zwaar letsel gehad. Ik heb meerdere keren 'nee' gehoord. Veel vaker dan mij lief is."

Toch een 'ja'

Uiteindelijk kwam er een 'ja' van touringcarbedrijf SnelleVliet uit Alblasserdam. Hij mocht daar een instroomprogramma volgen. "Het leuke is dat je overal komt en met iedereen in aanraking komt. En dat is wat het werk heel erg leuk maakt."

Het instroomprogramma is een initiatief van samenwerkende touringcarbedrijven uit de omgeving Rotterdam met het sociaal fonds voor het Besloten Busvervoer (FSO). Voorwaarde is wel dat er een contract wordt afgesloten van minimaal twee jaar voor 32 uur.