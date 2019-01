Rotterdam wacht niet op Rekenkamer met besluit Warmtebedrijf

De Rotterdamse gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van 31 januari over de aanleg van een warmteleiding vanuit de haven naar Leiden, totale kosten: 118 miljoen euro. Twee weken later komt de Rekenkamer Rotterdam met de eerste resultaten van een rapport over het Warmtebedrijf, maar daar wil de raad niet op wachten.

Met de aan te leggen pijpleiding moet restwarmte uit de Rotterdamse haven huishoudens in zowel Rotterdam-Zuid als Leiden kunnen verwarmen. Het was een lastig dilemma voor de raadscommissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën: Stellen we de beslissing over het warmtenet een paar weken uit of niet?

Paul Hofstra van de Rekenkamer liet weten halverwege februari te komen met informatie de ‘de moeite waard is’. “Die kunt en eigenlijk moet u meewegen in uw beslissing om door te gaan met het warmtenet”, zei Hofstra tegen de raad.

“U zet het mes op onze keel. Ik voel mij hier ongemakkelijk bij”, reageerde raadslid René Segers (CDA). Raadslid Verheij (VVD) wilde weten of Hofstra de informatie toch niet eerder kon leveren. “Is er geen mouw aan te passen dat die informatie eerder bij ons komt? De richting van de brief moet toch nu al duidelijk zijn?”, vroeg Verheij. Maar de rekenmeester hield voet bij stuk. “Ik laat mij niet verleiden eerder iets over de inhoud van het rapport te zeggen.”

Wachten

En wachten met het raadsbesluit tot na het Rekenkamerrapport is voor het Warmtebedrijf geen optie. “Om de pijpleiding aan te leggen moeten we door negentien dijken boren”, betoogde Co Hamers van het Warmtebedrijf.

“Dat kunnen we alleen doen buiten het stormseizoen (van oktober tot april). Als de raad op 31 januari beslist, gaan wij op 1 februari aanbesteden en hebben we daarna vanaf de zomer drie maanden de tijd om te kunnen boren. Elke dag vertraging kost veel geld", zegt Hamers

Voorbehoud

En dus besloot de raadscommissie mee te gaan met het Warmtebedrijf en op 31 januari te stemmen over de aan te leggen warmteleiding. Wel wordt op voorstel van raadslid Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam een voorbehoud ingebouwd, zodat de aandeelhouders na de komst van het Rekenkamerrapport alsnog nee kunnen zeggen. "Als blijkt dat banken na het zien van het rapport minder willen financieren en er dus meer kosten bij Rotterdam komen te liggen, kunnen de aandeelhouders alsnog nee zeggen", zegt Vreugdenhil.

Een meerderheid van de gemeenteraad ziet in de aanleg van het warmtenet naar Leiden een belangrijke stap in de energietransitie. Wel kreeg wethouder Visser de nodige vragen over de financiering van de warmteleiding.

Betalen

Nu is Rotterdam verreweg de grootste investeerder en ook de provincie Zuid-Holland betaalt mee. Maar met de leiding naar Leiden kunnen ook de tussenliggende gemeenten profiteren van de restwarmte.

“Lansingerland, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp zijn drie gemeenten die langs de route liggen. Zij zijn ook geïnteresseerd om mee te doen. Ik leg het verzoek bij hen neer, maar kan ze niet dwingen om mee te betalen”, reageerde Visser. Ook hoopt hij dat het kabinet wil investeren in de aanleg van de warmteleiding.