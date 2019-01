Regenbooggemeente brug te ver voor Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee wordt geen ‘regenbooggemeente’. De PvdA diende hier donderdagavond een motie voor in, maar trok hem ook weer in toen bleek dat hier in de raad helemaal geen steun voor was. Wel werd de wethouder gevraagd om beleid om LHBTI’ers zich veiliger te laten voelen op het eiland.

Bij de gemeenten Hoeksche Waard en Hendrik-Ido-Ambacht lukte het eerder wel om een ‘regenboogmotie’ erdoorheen te krijgen. Indiener van de Flakkeese motie Jaap Willem Eijkenduijn had gehoopt dat de politiek er in zijn gemeente ook klaar voor zou zijn.

Beleid

“Statistisch gezien zouden er op Goeree-Overflakkee vierduizend mensen moeten zijn die we tot de LHBTI-gemeenschap mogen rekenen”, legt Eijkenduijn uit. “Dat is veel meer dan iedere andere doelgroep waar we beleid voor ontwikkelen.”

De PvdA’er ziet hoe jonge mensen pas uit de kast durven te komen zodra ze het eiland hebben verlaten en kent verhalen van homoseksuelen die uitgejoeld of zelfs in elkaar geslagen zijn vanwege hun geaardheid.

Grondwet

Alle partijen lieten tijdens de raadsvergadering weten het vanzelfsprekend te vinden dat mensen gelijk behandeld worden. Niet alleen de christelijke partijen SGP, CU en CDA zagen niks in een aparte behandeling voor LHBTI'ers. Ook bijvoorbeeld de grote lokale partij VKGO gaf aan de motie niet te steunen, omdat de rechten al in de grondwet verankerd zijn.

De belangengroep ‘Gay op Flakkee’ vertelde eerder al bij RTV Rijnmond dat de Nashville-verklaring wordt ervaren als “een klap in het gezicht”, maar dat het ook geen nieuwe boodschap is. Het komt voor bestuurslid Lennart van Dam dan ook niet als een verrassing dat de regenboogmotie geen draagvlak had in de raad.

“Ik voel me wel enigszins teleurgesteld. Er is ons gevraagd om ideeën. Die hebben we een aantal jaar geleden ook aangedragen en toen werden ze van tafel geveegd. Maar we zullen het uiteraard weer proberen”, aldus Van Dam.