Zorgkosten hoger door wijkteams

Wijkteams zorgen eerder voor meer, dan voor minder zorgkosten. Dat valt op te maken uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) hiernaar. Doel van de wijkteams was juist minder dure zorg.

Rotterdam telt enkele tientallen wijkteams. Gemeenten zetten de teams in voor het organiseren van zorg dichtbij hun inwoners, zoals mantelzorg. Alleen als dit niet mogelijk is, wordt professionele zorg ingezet.

Het onderzoek wijst uit dat in de periode 2015-2017 in gemeenten met wijkteams het aantal doorverwijzingen naar professionele zorg harder (14 procent) is gestegen dan in gemeenten zonder zulke teams. Doorverwijzing naar de professionele zorg neemt toe in gemeenten met zorgprofessionals in dienst van een zorgaanbieder in wijkteams.

In gemeenten zonder wijkteams zijn het doorgaans mensen die werken bij een gemeentelijk Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) die over doorverwijzingen gaan.