Verhaar over transfer naar Zuid -Afrika: 'Het wordt één grote verrassing'

Thomas Verhaar laat zaterdag Rotterdam achter zich voor een avontuur in Zuid-Afrika. De voormalig aanvaller van Sparta heeft voor een half jaar getekend bij Ajax Cape Town, met een optie voor nog een jaar. ''Het wordt één grote verrassing'', reageert Verhaar op zijn transfer.

Via de Nederlandse Ajax Cape Town-trainer Andries Ulderink ging het balletje rollen.Verhaar, die nog niet in Zuid-Afrika is geweest om sfeer te proeven, won informatie in bij de fysiotherapeut van Sparta. ''Hij is daar veel geweest en heeft me veel informatie gegeven. Hij vertelde dat het leven daar absoluut fantastisch is. Dus mocht het voetbal tegenvallen, dan is het nog altijd een ervaring die ik de rest van mijn leven bij me draag.''

De buitenspeler had Sparta niet per se willen verlaten. ''Ik moet eerlijk zeggen dat ik liever dit jaar als basisspeler bij Sparta had afgesloten. Maar, dat zat er niet in en dan moet je conclusies trekken. Ik hoop dat het een succesvolle periode van anderhalf jaar wordt in Kaapstad.''

Beluister het volledige gesprek met Thomas Verhaar in Wakker.