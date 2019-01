Mikos Gouka te gast in FC Rijnmond

Vandaag wordt de eredivisie hervat met Vitesse-Excelsior en het is ook de dag van de eerste FC Rijnmond op vrijdag van 2019. Aan tafel zitten Mikos Gouka (Feyenoord-watcher van het AD), Dennis van Eersel (Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond) en Geert den Ouden.

Met deze tafelbezetting zal het ongetwijfeld veel over Feyenoord gaan. Over de nieuwjaarsreceptie, maar vooral over de uitwedstrijd bij PEC Zwolle van morgen. En wat gaat er volgend seizoen veranderen bij Feyenoord?

Er is een reportage te zien met Gustavo Hamer, die zaterdagavond met PEC Zwolle tegen zijn oude club speelt. Ook bespreken we de situaties bij Excelsior, Sparta en het altijd tumultueuze FC Dordrecht.

FC Rijnmond begint vanavond rond 17.20 uur, wordt ieder uur herhaald en je kan meepraten via Facebook Live.