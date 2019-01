Gevreesd crimineel ziet licht en schrijft boek: 'spijt van alles'

Kan een gevreesd crimineel het licht zien en zijn leven veranderen? Rotterdammer Wilfred Kols uit Hoogvliet laat zien van wel. Jarenlang leidde hij een keihard crimineel bestaan. Hij beroofde zelfs andere criminelen van hun drugs. Maar in de gevangenis zag hij het licht en besloot hij het roer radicaal om te gooien.

Over dat veelbewogen leven als crimineel schreef Kols een boek, 'Stem van duisternis stem van licht', dat vanaf deze week in de winkels ligt. In dit boek windt hij er bepaald geen doekjes om.

Herkenbaar

"Ik heb het met veel emotie en gevoel geschreven", vertelt Kols in Wakker, de ochtendshow van Radio Rijnmond. "Dit boek kan mensen helpen. Ik denk dat er veel herkenbare aspecten in zitten.''

Dingen mooier maken dan ze zijn doet hij niet. "Ik heb ontdekt dat ik alleen maar een boek heb kunnen schrijven als je echt bent."

Kols groeide op in Culemborg, deels in Kamp Vught, in een milieu vol 'wapens en geweld.' "Met die basis ben ik opgegroeid." Het was het startsein van een heftige tijd. Als Kols in een discotheek in Den Bosch in 1988 voor het eerst een lijntje coke snuift is hij verkocht.

Daarna gaat het snel. Van portier wordt hij crimineel. Een gevreesde bovendien. Want wat hij doet gaat ver. Kols pleegt overvallen en doet zelfs aan 'ripdeals', waarbij hij drugs steelt van andere criminelen. Hij steelt bovendien geld van zijn eigen ouders en houdt zelfs mensen onder schot in het bijzijn van hun kinderen.

Berouw

Van al die dingen heeft hij spijt, zegt hij nu. Al kan hij ze niet meer veranderen. Kols zag het licht in de gevangenis, toen hij na jaren op de vlucht toch werd opgepakt. "Ik kreeg een boekje over een crimineel uit New York, een bendeleider. Ik herkende daar zoveel in."

Uiteindelijk zat hij zes jaar in de gevangenis. Genoeg tijd om te bezinnen. Nog net op tijd kon hij op verlof en naar zijn moeder toe om vergiffenis te vragen. "Direct daarna blies ze haar laatste adem uit. Daar heb ik heel veel spijt van gehad. Maar ik kan niks veranderen."

Hij zou het allemaal heel anders doen, als het maar zou kunnen. Inmiddels heeft Kols een gezin. Daar heeft hij het boek aan opgedragen.

Papa

"Elke keer als we langs een gevangenis rijden zeggen ze: 'ja, dat was papa in de gevangenis'. Ik zeg dan tegen ze: luister naar je papa, hij bedoelt het goed, dan kom jij daar niet terecht. Ik wil ze de goede normen en waarden bijbrengen. Ze leren wie de goede vrienden en de minder goede vrienden zijn."