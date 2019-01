Deel dit artikel:













Taakstraf geëist tegen ME'er die Feyenoordfan aanreed Foto: MediaTV

Tegen een ME'er die tijdens voetbalrellen in mei 2017 op de Coolsingel met zijn ME-busje een Feyenoordsupporter aanreed, is voor de rechtbank in Dordrecht een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur geëist.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de politieman dat hij de man opzettelijk aanreed, ook al wilde hij de ernstige gevolgen niet. Volgens de aanklager blijkt de opzet uit getuigenverklaringen en zeker vier filmpjes die zijn gemaakt van het voorval in het Rotterdamse centrum. De opnamen, onder meer vanuit de bus door een cameraploeg van Dumpert gemaakt, werden vrijdag uitvoerig getoond in de rechtszaal. Volgens de agent heeft hij de man niet willen aanrijden, maar twijfelde hij of hij naar rechts zou rijden, achter een groep relschoppers aan, en daarom zou hij opeens de stoep op zijn gereden. Daar botste hij met de zijvoorkant tegen de man. De Feyenoordfan liep rustig en de bus achter hem niet zag aankomen. Het slachtoffer liep een ernstige dubbele beenbreuk op. Verslaggever Paul Verspeek twitterde over de rechtszaak: